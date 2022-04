Per Zaniolo niente Bodo. Ieri la visita di Sasso

Oggi la Roma volerà in Norvegia, da dove andrà in scena la conferenza stampa che vedrà protagonisti José Mourinho e Felix. Lo Special One dovrebbe avere tutti a disposizione a parte Spinazzola e Veretout, ma dovrebbe restare nella capitale anche Nicolò Zaniolo, bloccato da un fastidio muscolare. In ogni caso, difficilmente il numero 22 avrebbe giocato domani sera, visto che venendo da due crociati il campo in sintetico per lui non sarebbe stato ideale. Se non dovesse andare in Norvegia con il gruppo, resterà a Trigoria per preparare la gara contro la Salernitana. Ieri per il centro sportivo del club è passato Rossano Sasso, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione, ricevuto "per condividere idee e progetti, con l’augurio di sviluppare nuove sinergie per il futuro dei nostri ragazzi", spiega il club.

(gasport)