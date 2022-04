Paulo e gli altri: il talento è di troppo

[...] Mai come in questo periodo le società, in particolare le nobili, si vedono costrette a fare conti molto più seri, "severi" che in passato: da oltre un anno le discutibili e discusse plusvalenze non sono più la soluzione "condivisa" di tutti i mali e le ambizioni, bensì un incubo concreto, poiché oggetto di un'inchiesta a più procure che potrebbe mietere vittime illustri. Il figlio illegittimo del Fair Play Finanziario che l'UEFA ha appena partorito impone peraltro il rigore nelle spese e chi si ritrova con i fatturati massacrati dalla pandemia è condannato a tagliare progressivamente il monte stipendi. In situazioni come l'attuale la prima cosa alla quale i club rinunciano è naturalmente il bene di lusso, la fantasia. E così il Napoli presenta un'offerta ritenuta insufficiente a Insigne [...] Anche la Juventus cambia radicalmente programmi e prospettive e a marzo mette Dybala nella condizione di cercarsi una squadra. [...] Anche Nico Zaniolo non sta vivendo bene la primavera: il suo contratto scade nel 2024, la priorità resta la Roma, che sta ancora riflettendo sul tema dei rinnovi: nelle ultime settimane ha provato a far capire al ragazzo che l'eventuale conferma dipenderebbe da un sostanziale cambio di atteggiamento. Da verificare se i margini per ottenerlo ci siano o meno. Un pensiero a Zaniolo lo ha fatto il Napoli, che si è dovuto arrendere alla riduzione del monte ingaggi richiesta da De Laurentiis. [...] Il panorama casalingo è già desolante, la rinuncia ai campioni impoverisce uno spettacolo ampiamente ridimensionato. [...]

(corsport - I. Zazzaroni)