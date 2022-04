Parola di Josè

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - [...] Come Marinetti per il Futurismo, ieri Mourinho ha scritto un Manifesto Romanista. Boom [...]. Io mi sento rappresentato da José Mourinho da Setubal, traversa di Testaccio, che non sarà romanista ma dice cose da romanista, in una storia morettiana come la nostra in cui per troppo tempo chiedevamo solo di ascoltare qualcosa che ci scaldasse il cuore. Non è ruffianeria, è sete di giustizia, persino rabbia. Verità [...]. A noi hanno tolto il diritto di vincere, Mourinho ci sta insegnando il dovere di lottare per farlo.

[...] Era dal 2003 che la Roma non subiva uno schifo simile quando poi la storia ha dimostrato che c'era un'associazione a delinquere a perpetrartelo. È stata Pasqua, io sono laico, la vivo più sul versante uovo "caruccio" da comprare al figlio, ma stavolta non si può non avvertite il clima religioso sentendo la parola di José. Seguiamola. Perché il diritto a vincere ce lo prendiamo soltanto con il dovere di seguirlo. Amen.

