Ora Zaniolo non vuole più fermarsi: pronto per Napoli

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Vietato fermarsi, neanche per un giorno. Perché il peggior errore sarebbe credere di aver superato lo scoglio più impervio dopo la magica serata vissuta all'Olimpico giovedì scorso.

Mai come ora José Mourinho vuole tenere alta la concentrazione dei suoi uomini, che ieri mattina si sono ritrovati a Trigoria dopo aver conquistato la semifinale di Conference League: tra i giocatori che hanno varcato per primi il cancello del Fulvio Bernardini c'era anche Zaniolo, apparso tra i più sorridenti in campo e fuori. La tripletta realizzata contro il Bodo/Glimt sembra aver restituito al classe '99 l'entusiasmo di chi è tornato consapevole di poter fare la differenza: anche per questo nelle ultime ore le possibilità di un suo utilizzo dal 1' al Maradona sembrano in aumento. ù

Lo Special One non ha ancora preso una decisione sulla formazione che dopodomani affronterà il Napoli di Spalletti, prima infatti bisognerà fare chiarezza sulle condizioni di Pellegrini. Il capitano giallorosso è uscito dall'Olimpico con una caviglia gonfia e ieri non si è unito al gruppo neanche per gli esercizi in palestra, limitandosi a svolgere fisioterapia. Nelle prossime ore si capirà se il numero 7 potrà scendere in campo tra i titolari, ma la situazione non sembra preoccupante.

Sia oggi che domani la Roma continuerà ad allenarsi, Mourinho invece non interverrà in conferenza stampa. Ieri intanto la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi della trentatreesima giornata: sabato 23 aprile la Roma affronterà l'Inter a San Siro alle 18.