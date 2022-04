Oliveira salterà il Bologna. A Leicester torna Zaniolo

Nella sfida contro l'Inter Oliveira ha ricevuto una pesante ammonizione, infatti era diffidato e quindi salterà per squalifica la partita contro il Bologna. Il centrocampista però sarà disponibile per la semifinale di Conference League contro il Leicester, per la quale tornerà Zaniolo e probabilmente anche Cristante, che ha saltato la trasferta di Milano per un problema lombare.

In vista della Roma, il tecnico delle Foxes ha lasciato in panchina molti titolari nel match contro l'Aston Villa ed inoltre ha anche recuperato Vardy.

La Roma Femminile ha vinto 3-2 contro la Fiorentina ed è vicina alla prima storica qualificazione in Champions League, che potrebbe arrivare già oggi qualora il Milan non riuscisse a battere il Pomigliano.

