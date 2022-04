Olimpico sold out per il Leicester: in 100 mila a caccia di biglietti

I server completamente in tilt, migliaia di utenti a comporre una fila virtuale senza precedenti. Oltre 100mila tifosi giallorossi hanno fatto di tutto per assicurarsi un posto all’Olimpico per la sfida di Conference League di giovedì prossimo, la tanto attesa sfida, con vista sulla finalissima di Tirana, che la Roma di José Mourinho giocherà contro il Leicester di Rodgers. Con il 90% degli abbonati che hanno confermato il loro posto, dalle 15 è partita la vendita libera dei tagliandi rimanenti, polverizzati in poche ore dai tantissimi tifosi collegati al sistema ticketing dell’AS Roma. Un fiume di passione che non ha riguardato solo l’elettrizzante sfida di coppa, ma anche le altre gare che i giallorossi giocheranno tra le mura amiche: oltre 55mila spettatori per Roma-Bologna, poco più di 50mila tifosi per l’ultima gara casalinga della stagione con il Venezia. Ma la voglia di Roma non ha limiti geografici e così sabato pomeriggio a San Siro ci saranno più di 3.500 tifosi a sostenere la squadra dello Special One nella complicata sfida contro l’Inter di Inzaghi. Gli stessi che saranno pronti a volare in Inghilterra per riempire il settore ospiti del King Power Stadium di Leicester.

(La Repubblica)