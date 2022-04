Olimpico già esaurito per il Leicester: in un pomeriggio 130mila richieste

Ieri la Roma ha venduto tutti i biglietti per la partita di ritorno della semifinale di Conference League, in programma il 5 maggio, quando all’Olimpico arriverà il Leicester. Di fatto, l’undicesimo sold-out della stagione giallorossa, con la tifoseria romanista che ha praticamente preso d’assalto la biglietteria giallorossa, con quasi 130mila richieste totali. . E oggi ci sarà la vendita dei 1600 tagliandi riservati ai romanisti per la gara d’andata, quella che si giocherà a Leicester il 28 aprile. Facile pensare che anche quelli andranno polverizzati in pochissimo.

(gasport)