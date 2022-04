Oggi gli esami: Miki rischia uno stop di 15-20 giorni

Mkhitaryan tiene in ansia la Roma. L'armeno è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco in anticipo durante la sfida con il Leicester a causa di un problema al flessore della gamba destra ed ora rischia di saltare l'ultima parte della stagione. Non ci sarà sicuramente contro il Bologna e non dovrebbe recuperare neanche per il ritorno della semifinale di Conference League. Ieri il centrocampista era a Trigoria ed ha fatto solo una seduta di fisioterapia. Nella giornata di oggi svolgerà gli esami strumentali che certificheranno il danno della lesione, ma il rischio è di uno stop di 15-20 giorni. Contro il Bologna Mourinho non avrà a disposizione neanche Oliveira, squalificato. Lo Special One quindi schiererà accanto a Cristante uno tra Veretout e Bove. Possibile una chance anche per El Shaarawy e Kumbulla.

(corsera)