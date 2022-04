Occhi fissi su Solbakken, l'ala che piace a Mourinho

Ola Selvaag Solbakken, il 23enne esterno del Bodo Glimt e della nazionale norvegese, sarà l'osservato numero in casa Roma. Sia perché segnò 2 gol nel 6-1 della fase a gironi, sia perché il club giallorosso ha messo gli occhi su di lui da un po'. Della squadra che ha battuto i giallorossi 6-1 sono andati via in quattro: Berg, Botheim, Bjorkan e Lode. Solbakken è rimasto, ma sarà quasi sicuramente uno dei prossimi a salutare: il suo contratto scadrà a dicembre e non intende rinnovarlo, a giugno andrà quasi sicuramente via per permettere al Bodo di incassare qualcosa. La Roma gli ha messo gli occhi addosso da quella notte di Conference e un intermediario nei giorni scorsi lo ha offerto di nuovo a Tiago Pinto: costa circa 2-3 milioni di euro e l'ingaggio non è alto. Il club giallorosso quasi certamente in estate saluterà Carles Perez e potrebbe salutare El Shaarawy, motivo per cui Solbakken potrebbe essere una buona soluzione a basso costo, visto che può giocare su entrambe le fasce.

Ieri ha parlato di lui l'ex c.t. della Norvegia Under 21 Skullerud, che a Teleradiostereo ha detto: "Ola è un ottimo giocatore, sta facendo bene, è stato convocato anche con la nazionale maggiore. Ha grande fisicità, è bravo tecnicamente, può essere un profilo interessante per Mourinho. Spero per lui che giovedì possa giocare una grande partita, anche se non è al massimo della condizione fisica, visto che con il Rosenborg è rimasto in campo fino al 75’". Sulla squadra che affronterà la Roma domani: "Ma questo Bodo è molto più debole rispetto a quello che affrontò la Roma. Per loro è già un successo essere arrivati ai quarti di finale. La Roma invece è la favorita per la vittoria finale. Non sarà una partita semplice per la squadra di Mourinho, ma sicuramente meno difficile rispetto a quelle del girone".

(gasport)