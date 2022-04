Norys nuovo responsabile dell'area ricavi

Ryan Noris è il nuovo Chief Revenue Officer della Roma, ovvero il nuovo responsabile dei ricavi. Il dirigente proviene da WME Sports e porta in dote oltre 14 anni di lavoro con i più rinomati atleti e brand, come i New York Yankees, i Los Angeles Dodgers, i Miami Dolphins, il Benfica e il Manchester City. Il CEO Pietro Berardi ha spiegato: "La nomina di Ryan è un altro fondamentale tassello strategico nelle ambizioni della Società di migliorare in tutti gli aspetti del business. Supervisionerà i nostri sforzi sia per massimizzare le nostre opportunità commerciali già esistenti sia per esplorare nuovi flussi di ricavi per il Club, rafforzando la situazione finanziaria al fine di consentire la crescita futura in tutte le aree". Le parole di Norys, il nuovo dirigente giallorosso: "Sono felice di entrare a far parte della famiglia della Roma. Questo è un club storico con una grandissima visione per il futuro e una proprietà che ha subito chiarito la portata delle proprie ambizioni. Pochi, se non nessuno, club di calcio nel mondo hanno il potenziale commerciale della AS Roma: un club che unisce una tifoseria rinomata per la sua passione unica con una città ammirata in tutto il mondo per la sua bellezza e per la sua storia".

(corsport)