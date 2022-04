Non parliamo più di arbitri sino al termine della stagione

Viene voglia di chiedere a tutti i tesserati una moratoria sino al termine della stagione: basta parlare di arbitri. Non se ne può più. Ormai nei post-partita non si chiacchiera quasi più di calcio, subito i discorsi si spostano sui rigori, dati e non dati, e sulle dinamiche da Var. Non per perversione della critica, ma su sollecitazione dei protagonisti. Si lamentano tutti, squadre grandi e piccole, che lottino per lo scudetto o per la salvezza, persino quelle di centro classifica. E il bello è che i protestanti hanno quasi sempre ragione. Nessuno quest’anno ha mancato il classico quarto d’ora di lagnanza televisiva, quello che comincia con: «Sapete che non parlo mai degli arbitri, ma stavolta…». C’è chi ne sta facendo una strategia calcistica: mettere pressione nella speranza che... In realtà, la classifica dei torti arbitrali è finanche più equilibrata di quella per il titolo.

[...]

La Roma e i romanisti da mesi propongono la loro litania, con Mourinho fisso sul pulpito, e ormai si fatica a capire quando hanno indiscutibilmente ragione (la gara di andata con la Juventus) e quando meno (l’altra sera, il pareggio di Napoli).

[...] O sono tutti impazziti, oppure è vero che mai prima si è assistito a una simile messe di strafalcioni. Sul campo e davanti al video. Purtroppo oggi abbiamo una generazione di arbitri persino peggiore rispetto alla generazione di calciatori che per due volte consecutive ha fallito l’accesso al Mondiale [...].

(Gasport - G. Teotino)