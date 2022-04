Non c’è pace con gli arbitri: per il Leicester un altro “sgradito”

Altro giro e altra corsa, ma soprattutto altro arbitro in grado di disturbare il sonno dei tifosi giallorossi. Dopo la discussa designazione di Sozza per Inter-Roma, riecco il fischietto spagnolo del Cerro Grande per la semifinale di andata con il Leicester. Lo stesso arbitro che un anno fa concesse un rigore molto generoso allo Young Boys, ma soprattutto il fischietto che fu protagonista della sciagurata partita di Manchester, con i giallorossi travolti per 6-2 dai Red Devils. Ma del Cerro Grande non ha lasciato bei ricordi nemmeno ad altre italiane: ne sa qualcosa la Juventus, penalizzata nelle sfide con Ajax e Porto, quando l’arbitro non concesse dei due rigori solari a favore dei bianconeri.

(La Repubblica)