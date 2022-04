Nicolò è pronto. E all'Olimpico cerca un gol decisivo dopo oltre 2 anni

Stavolta tocca a lui, senza dubbi: Nicolò Zaniolo dovrà scendere in campo per forza di cose, visto che mancano le alternative, e con l'occasione cercherà di ribaltare la tendenza che lo ha visto perdere posizioni nelle gerarchie di Josè Mourinho, nell'arco delle ultime gare. E intanto sempre più sussurri parlano di un rapporto tra giocatore e tecnico tendente al freddo, con lo Special One pronto ad utilizzare tutte le sue sfumature dialettiche per lasciare l'argomento all'interpretazione di chi osserva.

E Nicolò punta ad essere decisivo, con una prestazione di quelle che ti restano addosso. Del resto il classe '99, complici gli infortuni, non segna una rete in campionato all'Olimpico dal 2 novembre 2019, quando aprì le danze nel 2-1 rifilato al Napoli. A fine stagione, poi, si tireranno le somme in merito al suo futuro. Ma per ora conta la Salernitana.

(Gasport)