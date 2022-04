Napoli-Roma, Pellegrini in dubbio ma le sue condizioni non preoccupano

Lunedì alle 19:00 la Roma scenderà in campo contro il Napoli di Luciano Spalletti. Ci sono ancora dei dubbi di formazione per José Mourinho, con il tecnico che sembra intenzionato a rilanciare Nicolò Zaniolo dal 1', ma anzitutto servirà fare chiarezza sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma contro il Bodo è uscito con la caviglia gonfia e ieri ha svolto solo fisioterapia. Nelle prossime ore si capirà se potrà giocare titolare, ma la situazione non sembra preoccupante.

(Il Tempo)