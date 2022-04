Napoli, piace Zaniolo. De Laurentiis gioca d'anticipo

Il Napoli vuole Nicolò Zaniolo e fa sul serio: si è iscritto all'illustre lista di corteggiatori, tra cui c'è anche la Juventus, ma è il club con le intenzioni più concrete, nonostante la valutazione di 50 milioni. Per un Insigne che va, c'è uno Zaniolo che viene: genietto del calcio italiano, il quale dopo aver superato i due crociati in stagione ha fatto su e giù. Negli ultimi tempi sono arrivate prima l'esclusione nel derby, poi la mancata partenza per Genova. Mourinho ha detto: "È tornato dalla Nazionale con un problema ai flessori e dice di non essere disponibile. Se volete sapere altro, chiamate il suo entourage. Sperando che vi dicano la verità". Il suo contratto con la Roma scadrà nel 2024 e per il rinnovo è tutto fermo. De Laurentiis sta preparando il ritorno in Champions e Zaniolo sarebbe il nome perfetto. A Napoli c'è Spalletti, il primo allenatore a regalargli una convocazione in Serie A, il 14 aprile 2018 per Atalanta-Inter. Il numero 22 della Roma guadagna 2 milioni più bonus e di rinnovo, per ora, con la Roma non si è mai parlato. Oltretutto, le ultime vicende con Mourinho aggiungono elementi e suggestioni. Con la Salernitana magari giocherà dal primo minuto, ma con la Roma tutto tace e il Napoli sta cercando di conquistare la prima fila nella corsa a Zaniolo, sfidando la Juventus.

(corsport)