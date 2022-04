Napoli frena, Roma risale allo sprint

L'aritmetica lascia ancora speranze scudetto al Napoli, che però non arresta l'emorragia di punti raccolti in casa: con la Roma di Mourinho è 1-1. Il match si mette bene per i partenopei che si vedono assegnato un rigore per fallo di Ibanez per Lozano. E nella prima frazione gli uomini di Spalletti hanno anche l'occasione per andare sul 2-0. Ma nel secondo tempo è un'altra Roma e i giallorossi, dopo aver fallito il pareggio in diverse occasioni, trovano la rete con El Shaarwy in pieno recupero. Da segnalare, in negativo, la prestazione di Di Bello: la partita, con lo scorrere dei minuti, gli è sfuggita di mano.

(gasport)