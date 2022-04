Mourinho sa come si fa: sfide continentali sui campi inglesi, il bilancio è positivo

Che José Mourinho sappia come si vince in Inghilterra lo dice con chiarezza il suo curriculum: tre campionati conquistati alla guida del Chelsea, 4 Coppe di Lega (3 con il Chelsea e una con il Manchester United, record condiviso con Alex Ferguson e con Pep Guardiola), 2 Community Shiled (una con il Chelsea e una con il Manchester United), una Coppa d’Inghilterra (con il Chelsea). Alla Roma, però, forse interessa di più – alla vigilia della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester City – il suo cammino nelle Coppe europee contro le squadre inglesi. Un bilancio più che positivo con 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte sui campi della Premier League. Il modo migliore per affrontare con il dovuto rispetto ma senza paura un’avversaria che è decima in campionato, a 38 punti dalla capolista Manchester City e 18 dal quarto posto, con vista sulla Champions League, in questo momento in mano all’Arsenal, in lotta serrata con il Tottenham di Antonio Conte. Questi gli euro-risultati ottenuti in Inghilterra dallo Special One: Manchester United-Porto 1-1; Liverpool-Chelsea 1-0; Liverpool-Chelsea 0-0; Liverpool-Chelsea 1-0; Liverpool-Chelsea 1-1; Manchester United-Inter 2-0; Chelsea-Inter 0-1; Tottenham-Real Madrid 0-1; Manchester City-Real Madrid 1-1; Manchester United-Real Madrid 1-2.

(corsera)