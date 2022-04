Mourinho ritrova anche Veretout. Più di 60mila tifosi con la Salernitana

Può sorridere per due motivi Josè Mourinho: da un lato il rientro in gruppo di Jordan Veretout, dall'altro i 60mila che domani spingeranno la Roma all'Olimpico per battere la Salernitana. Il centrocampista francese non gioca titolare da inizio febbraio, ma ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo le polemiche legate alla sua compagna e l'assenza di una decina di giorni. L'ex Fiorentina potrà dunque dare il suo contributo e far rifiatare, se necessario, uno tra Cristante e Oliveira.

(Gasport)