In occasione della trasferta in casa del Napoli - domani si giocherà alle 19.00 allo Stadio Maradona - il tecnico della Roma José Mourinho ha deciso di rendere omaggio a Diego Armando Maradona. L’allenatore e il General manager Tiago Pinto hanno messo in agenda una visita al murale dedicato a Maradona ai quartieri spagnoli. Un "viaggio" alle 18.30 della domenica di Pasqua, scortato dalla sicurezza del club giallorosso, per deporre dei fiori e salutare idealmente Diego.

(repubblica.it)

