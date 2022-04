Mourinho, profumo di vendetta

La Roma è partita ieri per Bodo ed a Fiumicino era presente un solo tifoso con la maglia di Zaniolo, che è rimasto a Roma per curarsi al meglio. Per la sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Conference League, Mourinho è intenzionato a riconfermare l'11 che ha battuto la Lazio e la Sampdoria. "Il Bodo ha cambiato alcuni giocatori, ma l'impronta della squadra è la stessa. Saranno preparati come in passato, ma credo che noi andremo molto meglio rispetto alla fase a gironi. Stiamo bene e spero che questo faccia la differenza. Saremo diversi sia come giocatori sia come motivazioni. Il 6-1 è stato pesante, ma abbiamo perso solo 3 punti. Ora è a eliminazione diretta e quindi avremo un approccio diverso" - le parole dell'allenatore portoghese in conferenza stampa. Il tecnico poi ha commentato così le voci che accostano i calciatori del Bodo alla Roma: "Non sono qui per parlare dei loro giocatori, noi guardiamo a noi stessi. E penso che ad alcuni di loro piaccia parlare. Siamo qui per loro".

Mourinho vuole cancellare la sconfitta di ottobre, ma ci saranno comunque le difficoltà legate al campo, che è sintetico: "Il calcio si gioca sull'erba, altrimenti è un altro sport. Ho deciso di non fare la rifinitura su questo campo perché stare un giorno su un campo non adeguato è meglio che starci due. La Roma non perde da 12 partite. Nella fase a gironi abbiamo avuto un'esperienza brutta, la peggiore di sempre per me. Non ci sono scuse. In queste due partite dobbiamo andare in semifinale". Inoltre lo Special One ha parlato della mancanza di un trofeo: "Facciamo tutto il possibile. Vogliamo arrivare fino in fondo".

(corsport)