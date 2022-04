Mourinho: “Al ritorno voglio arbitri competenti”

Una volta riassaporato il gusto amaro della sconfitta, la sensazione è che Mourinho sia tornato all’antico, tant’è vero che rimette la direzione di gara nel mirino: “La Conference League è una bella manifestazione, ma occorrerebbero arbitri e guardalinee all’altezza della situazione, oltre che la Var. Stavolta c’è poco da dire. Abbiamo avuto più occasioni rispetto alla squadra norvegese, abbiamo subìto il pareggio su un gol ridicolo e siamo stati superati da una rete su calcio piazzato. Noi li proviamo tante volte e spesso segniamo, stavolta invece abbiamo subìto noi. Per il resto, mi sono lamentato del guardalinee perché nel primo tempo due volte siamo stati fermati mentre stavamo per andare a segnare per un fuorigioco inesistente, nella ripresa addirittura da fallo laterale. Questo dimostra il livello“.

(gasport)