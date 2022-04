Mou, un altro silenzio per rispetto ai tifosi. Ma sogna il colpaccio

Silenzio assoluto. E non è una novità quando c’è l’Inter. José Mourinho ha preferito non parlare, senza svolgere la consueta conferenza stampa prepartita, esattamente come era successo prima della sfida d’andata (4 dicembre scorso, con l’Inter che vinse 3-0 all’Olimpico) e prima della gara di Coppa Italia (8 febbraio, altro successo nerazzurro per 2-0, stavolta a San Siro). Il rischio sarebbe stato comunque di scontentare inevitabilmente qualcuno tra i tifosi nerazzurri, che continuano a vederlo come un’icona storica, e quelli giallorossi che lo adorano.

È chiaro che per il portoghese non sarà una gara facile, di certo sarà speciale. Basti pensare a come San Siro lo ha accolto proprio in Coppa Italia, 12 anni dopo il suo addio, facendolo emozionare subito, all’ingresso in campo. Mou, però, a San Siro ci va per vincere. Un successo, infatti, permetterebbe alla Roma di restare quinta, continuare a mettere paura alla Juventus in chiave-Champions e preparare al meglio la trasferta di Leicester di giovedì prossimo.

(Gasport)