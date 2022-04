Mou conferma la «solida» Roma. Zaniolo ai box salta anche il Bodo

Mourinho va avanti con i titolarissimi e senza Zaniolo, il quale ieri non si è allenato con il gruppo e che a questo punto non dovrebbe partire per la Norvegia. L'ipotesi più probabile è che il numero 22 resti a Trigoria per preparare il match contro la Salernitana, per il quale non ci sarà Lorenzo Pellegrini, squalificato dal Giudice sportivo. Zaniolo è tornato dalla Nazionale con un affaticamento muscolare e Mourinho, come fa spesso, ha detto e non detto, quando gli è stato chiesto dell'infortunio. La speranza è che il dolore fisico non si aggiunga a quello mentale per l'esclusione nel derby, la tribuna e la sostituzione dopo 45' con l'Italia. Ci sono poche speranza di recuperare Veretout per il match contro il Bodo: a centrocampo la coperta sarà corta e verrà chiesto uno sforzo a Cristante e Sergio Oliveira, con Diawara e Darboe usciti dalle rotazioni. L'alternativa ora è Bove. Contro la Sampdoria Abraham ha fatto spaventare tutti, si è temuta la lussazione alla spalla, ma il rischio è scongiurato e sarà abile abile arruolabile domani sera, nonostante abbia un po' di dolore.

(corsera)