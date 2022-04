Mou cambia: rispetto all'andata tutta un'altra squadra

Rispetto alla sfida di dicembre, conclusa con la rotonda vittoria dell’Inter all’Olimpico (0-3) José Mourinho domani, fra i titolari, cambierà mezza squadra. Dovrebbero restare in panchina, infatti, i vari Kumbulla, Viña, Veretout e Shomurodov, mentre Zaniolo sarà fuori per via della squalifica rimediata dopo la partita con il Napoli. Ma le novità non si fermano qui, perché anche il sistema di gioco dovrebbe essere diverso, con l’allenatore portoghese intenzionato a tornare al 3-4-2-1. nsomma, per cercare di invertire la tendenza stagionale contro l’Inter, non c’è dubbio che Mourinho è pronto a cambiare qualsiasi tipo di gerarchia. Tra l’altro la formazione che è attesa appunto a San Siro sarà quella che forse ha prodotto la migliore partita stagionale, tenendo conto della caratura dell’avversario, cioè quella contro la Lazio del 20 marzo scorso.

(gasport)