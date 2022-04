Mou a Napoli pensa a Oliveira dal primo minuto

La Roma tornerà in campo lunedì contro il Napoli, il giorno di Pasquetta. Mourinho ieri ha sorpreso tutti rilanciando Nicolò Zaniolo dal primo minuto e per la gara del Maradona ci sarà qualche altro cambiamento. Ieri Sergio Oliveira è partito dalla panchina e potrebbe avere una nuova chance dall'inizio contro la squadra di Spalletti, così come Jordan Veretout. Per quanto riguarda il mercato, Tiago Pinto è al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: piace Hamed Traorè, esterno del Sassuolo, sul quale ci sono anche Milan e Napoli. I neroverdi lo valutano 30 milioni di euro.

(corsport)