Mkhitaryan: "Voglio vincere qualcosa qui. E lo faremo"

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A Roma si sente come a casa ma guai a parlare del futuro. Perché adesso Mkhitaryan ha in testa solo la Conference League e la possibilità di lasciare un segno indelebile nella storia del club, contribuendo alla vittoria di un trofeo: «Non gioco a calcio solo per divertirmi. Ho voluto vincere ovunque sono andato, è l’ambizione che ho da sempre perché a fine carriera l'unica cosa che ti rimane è ciò che hai vinto. Da quando sono arrivato ho sentito la gente che chiedeva di vincere. Sono qui per questo. Siamo giovani, dobbiamo crescere insieme e tutti devono crederci. Nei prossimi anni sicuramente vinceremo, forse anche in questa stagione ma dipende dalla gara con il Bodo». Il suo accordo con i giallorossi scadrà a giugno e l'intenzione della Roma di prolungare il matrimonio con l'armeno è nota ormai da tempo. Miki per ora non ha fretta, consapevole del fatto che presto il suo entourage si incontrerà con Tiago Pinto per trovare una soluzione che soddisfi le parti: «Non parlo del contratto, c’è tempo per discutere vedremo cosa succederà. Al momento i miei pensieri sono le partite. La priorità è vincere con il Bodo».

Formazione: anche oggi José Mourinho dovrebbe lasciare in panchina Zaniolo - almeno inizialmente - continuando a puntare sulla formazione schierata all'andata. Per il numero 22 si tratterebbe della terza panchina consecutiva oltre ad aver saltato le gare di Marassi e dell'Aspmyra per infortunio.