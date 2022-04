Mkhitaryan si ferma e spera nella finale

La Roma non potrà contare quasi certamente su Mkhitaryan per la sfida di ritorno contro il Leicester. "Quando uno come lui chiede di uscire in una partita così importante non è un buon segno", aveva detto Mourinho al termine del match. La prima ecografia ha reso impossibile la certificazione del danno, ma c'è comunque il sospetto di uno stiramento ai flessori della coscia destra. In ogni caso non giocherà contro il Bologna.

Mkhitaryan è un giocatore in grado di cambiare la squadra e le sue accelerazioni hanno messo in difficoltà anche il Leicester. Quando è uscito lui, la Roma si è praticamente fermata a parte l'occasione di Oliveira. Ora starà a Mourinho trovare un suo sostituto e domani non potrà contare nemmeno sul centrocampista portoghese, che è squalificato. La logica lascia pensare a Veretout, il quale partirà quasi sicuramente in estate, ma ad oggi il suo dinamismo e la sua energia saranno fondamentali. L'alternativa è il giovane Bove.

Giocare la domenica dopo una partita di Conference è sempre difficile, ma l'ultima sconfitta della Roma dopo un match europeo risale alla trasferta di Venezia. Da quel momento il bilancio è di 4 vittorie e 2 pareggi.

Per il Bologna sarà effettuato un po' di turnover, infatti dovrebbe tornare Kumbulla al posto di Smalling. El Shaarawy dovrebbe far riposare Zalewski. Pellegrini, Abraham, Cristante e Karsdorp dovrebbero giocare per poi essere sostituiti a gara in corso.

(corsport)