Mkhitaryan ko. Dovrà fermarsi per 2-3 settimane

Nel buon risultato ottenuto a Leicester, c'è stata anche una brutta notizia per la Roma, ovvero l'infortunio di Mkhitaryan. "Se uno come lui chiede di uscire in una partita così importante è un segno che non ci sono buone news", aveva detto Mourinho nel postpartita. Ieri l'armeno si è sottoposto ad una ecografia al flessore della coscia destra ed oggi l'esame sarà ripetuto. Lunedì si sottoporrà ad una risonanza magnetica, la quale fornirà una tempistica più precisa sullo stop. Al momento si ipotizza che possa tornare in campo non prima di 2 settimane. Nonostante il ko, da questo punto di vista la Roma è nettamente migliorata rispetto agli scorsi anni (infatti sono tutti a disposizione tra Mkhitaryan), e la squadra appare in grande condizione fisica.

(gasport)