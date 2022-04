Mkhitaryan e Smalling, istruzioni per vincere

Mkhitaryan e Smalling sono quelli che hanno già vinto una coppa con Mourinho in panchina: hanno trinfato in Europa League nel 2017, con la maglia del Manchester United. Insieme hanno anche espugnato il King Power Stadium di Leicester: 3-0, con i gol di Mkhitaryan, Ibrahimovic e Mata, l'allenatore delle Foxes era ancora Ranieri. Mourinho si affida all'esperienza dell'ex Dortmund e dell'inglese, tra i pochi in rosa ad aver vinto dei trofei in Europa. Poi c'è Abraham, che con il Chelsea ha vinto Champions e Supercoppa europea. Per gli ex Reds il futuro sarà in giallorosso: l'armeno ha già un accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno, ma anche Smalling è considerato parte integrante del progetto di Mourinho, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Nella Roma sono due punti fissi e se è vero che nella capitale si sono tolti delle soddisfazioni, manca ancora un trofeo. Dopo Rui Patricio sono i due ex Manchester United i veterani della Roma, i tre over trenta: anche il portiere conosce bene il Leicester e anche per lui vincere la Conference League significherebbe arricchire il palmares.

(corsport)