Mkhitaryan è l’unica brutta notizia da Leicester

L'infortunio muscolare di Mkhitaryan al King Power Stadium di Leicester è l'unica brutta notizia della notte europea. L'armeno si è fermato sul più bello, quando i giallorossi erano ancora in vantaggio, ma il problema rimediato al flessore della coscia destra lo ha costretto a dare forfait. Le sensazioni del calciatore sono state subito negative e gli accertamenti delle prossime ore chiariranno l'entità del danno. Mourinho non lo avrà a disposizione per la semifinale di ritorno, in programma giovedì prossimo. L'obiettivo è quello di riaverlo per le ultime partite della stagione e spera nell'eventuale finale di Conference. Il centrocampista già saltò l'ultimo atto dell'Europa League con l'Arsenal per i rapporti tesi tra Armenia e Azerbaijan, dato che si svolse a Baku.

(La Repubblica)