Maradona Junior al tecnico portoghese: «Ti voglio bene, tu amico vero di papà»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un omaggio al più grande di sempre. José Mourinho ha approfittato della trasferta a Napoli per recarsi ai Quartieri Spagnoli, davanti al murale diventato il simbolo dell'amore dei napoletani e degli amanti del calcio per Diego Armando Maradona. Domenica scorda il portoghese ha posato un mazzo di fiori ed è stato applaudito dai presenti. Prima della partita contro gli uomini di Luciano Spalletti invece lo Special One ha incontrato Diego Armando Maradona Jr. Il figlio del numero 10 argentino ha postato su Instagram una foto ringraziando il tecnico giallorosso: «Ci siamo abbracciati ed emozionati ricordando Papá. Mourinho, amico vero e leale di Diego, e dopo di Maradona, amico nel bene e nel male. Ti voglio bene quanto tu ne hai voluto a Papà»