Mancini prova il rientro lampo. "Spina" migliora

Ieri per la Roma è stata una giornata di riposo fisico e mentale. José Mourinho ha concesso 24 ore di relax ai giocatori e oggi inizierà la preparazione in vista del Bodo: qualcuno ne ha approfittato per passare una Pasqua anticipata, come Cristante, Pellegrini e Mancini che hanno passato la giornata insieme. Il difensore punta al rientro, mentre Spinazzola è stato a Viareggio per un evento della sua agenzia. Le sue parole: "Sto bene, sono uscito dal guscio. Se guardo avanti, dico che vorrei fare tante altre cose nel calcio, ancora più belle dell’Europeo, ancora più difficili. Ho ancora tanto da dare".

(gasport)