Mancini ok, ma riposa. Torna Zaniolo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Per Mourinho le buone notizie arrivano dall'infermeria. Ieri al rientro a Trigoria il tecnico giallorosso ha potuto tirare un doppio sospiro di sollievo: gli esami a cui si è sottoposto Gianluca Mancini non hanno evidenziato lesioni per il difensore, uscito dalla sfida di Bodo con un trauma contusivo al ginocchio. Un responso migliore di quanto si temeva. Il giocatore molto probabilmente salterà la partita con la Salernitana ma punta a recuperare già per il quarto di finale di ritorno di giovedì prossimo.

Tutto ok anche per Abraham, regolarmente in gruppo nonostante sia uscito malconcio dal match dell'Aspmyra Stadion. Primo allenamento della settimana con il resto della squadra per Zaniolo e Veretout - hanno lavorato parzialmente in gruppo - tornati a disposizione in vista dell'impegno di domani in campionato: il numero 22 si è lasciato alle spalle il problema al flessore accusato in Nazionale e, se anche durante la rifinitura di oggi non dovesse avvertire fastidio, all'Olimpico dovrebbe tornare in campo dal 1'.

Non ci sarà ancora Spinazzola, che da ieri sembra più vicino al ritorno tra i convocati. Il terzino, out dal 2 luglio scorso per la rottura del tendine d'Achille, ha svolto tutto il riscaldamento insieme ai compagni senza toccare il pallone: un altro step nel percorso di recupero che dovrebbe portarlo ad una convocazione entro la fine della stagione. Domani all'Olimpico sono attesi poco meno di 60 mila spettatori, un exploit che precede il sold out previsto per giovedì contro il Bodo.