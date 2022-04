L’ultima provocazione del Bodø: “Noi ci alleniamo a Formello”

José Mourinho e il suo staff nelle ultime ore si sono guadagnati paragoni con Romanzo Criminale e Peaky Blinders: la panchina giallorosso è finita nell'occhio del ciclone dopo quanto accaduto nelle ultime gare. Prima lo scontro con il Bodø/Glimt, finito con un'indagine UEFA ancora in corso, anche se ha deciso di sospendere momentaneamente Knutsen e Nuno Santos, poi la furia di Walter Sabatini nel post Roma-Salernitana, il quale ha definito "ignobile" l'atteggiamento della panchina giallorossa. Ma davvero è così antisportivo lo staff di Mourinho? Il tecnico al termine del match contro la Salernitana ha chiesto scusa a Nicola per la frase rivolta a lui dal vice giallorosso Foti, ovvero l'augurio di tornare in Serie B, ma lo Special One è il primo a incarnare uno spirito battagliero. "Vincere malgrado tutto” è la frase che campeggia sui muri di Trigoria. E i numeri danno retta al tecnico portoghese: l'Olimpico giallorosso, oltre a presentare numeri da record, è tornato a essere un fortino quasi invalicabile, visto che la Roma è seconda solo all'Inter per pugni guadagnati in casa, con la media di 2 punti a gara. La gara di domenica è stata l’undicesima volta che i giallorossi hanno pareggiato o vinto in rimonta nei minuti finali. Numeri che torneranno utili giovedì contro il Bodø/Glimt, che ha deciso di allenarsi a Formello.

(repubblica)