Lucescu (All. Dinamo Kiev): "Mi piacerebbe affrontare la Roma di Mourinho per aiutare i bambini ucraini, spero di parlarci e organizzare un match"

CORSPORT - Mircea Lucescu, oggi allenatore della Dinamo Kiev, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano sportivo. Il tecnico del club ucraino ha parlato della volontà di affrontare la Roma di Mourinho, oltre a tante altre squadre europee, per motivi benefici. Le sue parole:

Impossibile che qualcuno si rifiuti di giocare contro la Dinamo per una causa così nobile.

"Nessuno si rifiuta, anzi, tutti vorrebbero disputare con noi un’amichevole, ma i campionati sono in un momento chiave e le coppe europee sono ancora in corso di svolgimento. Abbiamo la possibilità di sfidare l’Atletico Bilbao e ho parlato con il Milan che a fine stagione ci ha promesso disputerà una gara con noi. Mi piacerebbe anche affrontare la Roma che però ha il calendario pieno a causa della Conference League".

Ha chiamato Mourinho? Conoscendo lo Special One farà di tutto…

"Spero di parlarci e di organizzare un match a Roma. Giocare nelle grandi città è fondamentale per calamitare l’attenzione delle nazioni in cui andiamo. Ho ottenuto pure la disponibilità del PSG, che ci inviterà a Parigi magari dopo aver vinto matematicamente la Ligue 1, del Barcellona e di Guardiola che, quando sarà terminata la Premier, ci aspetta. Se avesse potuto, avrebbe organizzato domani, ma tra campionato e Champions, il City non ha un giorno libero".