Lotito: “Prezzi popolari della Roma? Ripagano tutto con la pubblicità”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha rilasciato un’intervista al quotidiano romano, parlando anche del fatto di come l’Olimpico, sponda giallorossa, venga riempito in ogni ordine di posto anche per le partite non di cartello. Queste le parole di Lotito.

Sull’altra sponda del Tevere, la Roma da un anno sta utilizzando politiche popolari per fidelizzare i tifosi. Inevitabile il confronto.

"Loro si ripagano tutto con la pubblicità. Noi non abbiamo fatto gli abbonamenti perché dall’inizio, con le restrizioni Covid, non si capiva quale sarebbe stata la capienza dello stadio. Anche a gennaio sono cambiate di continuo le direttive."

(Il Messaggero)