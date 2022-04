L'Olimpico è già da Champions

Se c’è una cosa che la Roma ha da Champions League è senz’altro il pubblico, tornato numerosissimo. Ebbene, in due incontri tra Salernitana e Bodo/Glimt, sugli spalti dell'Olimpico sono attesi circa 135.000 spettatori: 65 mila per la gara di campionato e 70 mila per quella di Conference League. Se escludiamo i big match e le partite di addio di Totti e De Rossi, sarà la partita dei giallorossi con più pubblico dalla stagione 2001-02, cioè quella del post-scudetto.

Con queste premesse, non sorprende che la classifica degli spettatori media, alla scorsa giornata – cioè senza le 3 gare di ieri – la Roma sia al secondo posto dietro solo alla capolista Milan, davanti cioè anche ad Inter, Napoli, Lazio e Juve. Andare alle radici del fenomeno è tutto sommato abbastanza semplice. Innanzitutto la stagione sta godendo dell’effetto Mourinho. Ma c’è anche la voglia di esserci della gente dopo due anni di pandemia, oltre che alla politica dei prezzi portata avanti dalla dirigenza.

(Gasport)