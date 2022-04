Josè Mourinho non si tira indietro quando c'è da schierarsi dalla parte di chi ha più bisogno: ieri pomeriggio il tecnico della Roma ha fatto visita all'Ospedale 'Bambino Gesù' per il 'Toys Day', iniziativa tramite la quale il club giallorosso dona giocattoli e gadget ai giovani pazienti della Capitale. Con lo Special One c'era anche Nuno Santos, sotto la supervisione del responsabile di Roma Department, Framcesco Pastorella, e in compagnia dell'immancabile mascotte Romolo.

(Corsera)