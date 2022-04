Lo dicono i numeri: Mourinho logora chi non ce l'ha

[...] Riuscire a lasciare sistematicamente il segno sul risultato quando la fatica dovrebbe annebbiare le idee, vuol dire avere il controllo della situazione sia dal punto di vista fisico-atletico che mentale. La Roma non finisce mai perché ha la forza e la testa per non finire mai. Merito di Mourinho? È indubbio che la presenza del portoghese in panchina (e, soprattutto, in campo durante gli allenamenti settimanali) abbia stravolto il dna di una squadra abituata fino a poco tempo a mollare tutto alla prima difficoltà; una Roma incapace di reagire, moscia, morbidosa e priva di carattere. Il numero dei gol segnati nell’ultimo quarto d’ora di gara (e anche oltre) rappresenta un fiore all’occhiello della prima stagione di Mou a Roma.

[...] Per anni si è discusso sull’incapacità della Roma di stare in campo con tutta se stessa per novanta e passa minuti; si è vagheggiato di preparazioni atletiche sbagliate nonostante il costante via vai di allenatori. Poi, è arrivato Mou. E tutto è cambiato [...].

(Repubblica - M. Ferretti)