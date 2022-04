L'esodo è iniziato: al King Power Stadium quasi duemila romanisti

I primi tifosi sono arrivati a Londra già ieri sera e da oggi anche Leicester sarà colorata di giallorosso. La maggior parte dei romanisti, però, arriverà domani in giornata, poche ore prima del fischio d’inizio, con tre voli charter che partiranno da Fiumicino in mattinata e ripartiranno intorno a mezzanotte. Saranno circa 1700 i tifosi presenti al King Power Stadium. Nel dettaglio: il meeting point per tutti i tifosi giallorossi sarà allestito presso il pub «The Queen of Bradgate», in centro (l’indirizzo è 93-97 High Street, Leicester) e naturalmente l’ingresso allo stadio sarà consentito solo con il biglietto nominativo, e non con il voucher, in mano. Il meeting point sarà attivo domani dalle 11 di mattina e per ritirare il biglietto sarà obbligatorio consegnare al personale della Roma presente il voucher pdf stampato, insieme ad un valido documento d’identità. Lo scorso anno, a Manchester, non fu possibile seguire la squadra e il risultato del campo fu pesantissimo: 6-2. Stavolta, invece, la Roma viaggia con l’amore di quasi 2 mila persone al seguito, compresi tanti romanisti che vivono a Londra e a Manchester e hanno acquistato i biglietti non di settore ospiti (grazie magari ad amici abbonati). Ieri c’erano ancora 2500 biglietti disponibili, è possibile che domani il King Power Stadium non sia tutto esaurito, ma l’atmosfera sarà comunque incandescente.

(gasport)