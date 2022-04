L'editoriale di Costanzo: «Totti farà sempre del bene alla Roma»

Mourinho è veramente straordinario nel "caricare" non solo la squadra, ma anche i tifosi. Non a caso, i proprietari della società, i signori Friedkin, stanno pensando ad un importante mercato. È merito della Roma? Si, ma è merito di Mourinho che è un grande motivatore. È stato domandato a Francesco Totti se si prevede un suo ritorno. Lui ha risposto: «Non è vicino. Bene Pellegrini». In un'altra dichiarazione ha detto: «Forse vado anche a Leicester». Si, anch’io ho qualche dubbio su quello che farà Totti, ma per quello che mi riguarda penso che Totti, alla Roma, farà sempre e comunque del bene.

(Corsport - M. Costanzo)