L'editoriale di Costanzo: "La carica dei tifosi è un fattore decisivo"

(...) Da qualche parte, qualcuno mi informa che Mourinho sbaglia il numero dei nemici. Evidentemente, pover'uomo, ne ha troppi e se mette quelli insieme agli arbitri, può esportare nemici nei Paesi del terzo mondo. A proposito di Mou, leggo anche che la passione dei tifosi è considerata da Mourinho un grande vantaggio per la squadra. Non mi sembra una scoperta, in quanto la passione dei tifosi è l'arma di qualunque squadra, di qualunque allenatore, di qualunque giocatore. La passione dei tifosi è l'arma in più del calcio in genere. (...) Ogni volta che vedo inquadrato Francesco Totti in tribuna all'Olimpico, prima di una partita della Roma, penso che sia finito per caso in un luogo sbagliato. È ovvio, perché penso sempre che Totti debba stare in campo, ma ognuno ha le sue fissazioni. La verità è che se Totti avesse partecipato all'Isola dei Famosi, condotto da sua moglie Ilary Blasi, chi avrebbe voluto come coabitanti? Qualche arbitro? Qualche giocatore, oppure gente comune?

(Corsport - M. Costanzo)