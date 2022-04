L'editoriale di Costanzo: "José merita di firmare un contratto al mese"

Grande ottimismo sul futuro della Roma. Speriamo sia così. Leggo un titolo: "Ed ora il cammino è in discesa...". Queste frasi, da vecchio tifoso, mi hanno insegnato che portano sfida. È vero che le cose vanno meglio. È anche vero che Mourinho è bravo. Ha detto recentemente una cosa interessante: "Si parla solo dei problemi". In realtà, caro Mister, è sempre così nelle squadre di calcio. [...] Ha detto una frase che non capisco interamente e cioè: "Il rumore dei nemici". Non so quali sono questi nemici ma io, se fossi Friedkin, ogni mese farei un contratto di un anno a Mourinho. Qualcuno si stupisce che la Roma con la Sampdoria abbia vinto con un solo tiro in porta. Pensate che sfiga se non ci fosse stato nemmeno quel tiro. [...]

(corsport - M. Costanzo)