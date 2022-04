Le partite della Roma non finiscono mai: diciannove gol nel finale

Sono 11 le gare di questa stagione in cui la Roma ha segnato tra l'80' e i minuti di recupero, per un totale di 19 reti negli ultimi minuti. Un dato che mostra come la squadra di Mourinho non abbandoni mai la partita prima del tempo. Fra le motivazioni di questa tendenza, oltre al lato mentale, c'è ovviamente una componente fisica: i giallorossi dimostrano di saper chiudere i match in crescendo nonostante gli impegni infrasettimanali europei, e contro il Napoli avrebbero potuto anche vincere la partita.

(Corsera)