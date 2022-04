Le 9 sfide dei 9: Osimhen o Abraham? Napoli-Roma si decide in attacco

Due 9 a confronto per decidere la sfida tra Napoli e Roma: in questo campionato Victor Osimhen e Tammy Abraham hanno dimostrato di saper decidere ed incidere, cosa che tenteranno di fare anche nel match in programma domani. E se sulla velocità il nigeriano batte l'inglese (raggiunti in questa stagione picchi da 33.33 km/h contro i 32.58 dell'ex Chelsea), il piede destro regala ad entrambi gioie a profusione.

Sia Tammy che Victor possono poi migliorare molto nell'abilità con il piede non proprio, il sinistro, con il giocatore del Napoli che si lascia preferire nella specialità del colpo di testa. E se per quanto riguarda il fiuto del gol sulle valutazioni per Abraham pesano i tanti legni colpiti, il numero 9 della Roma si lascia preferire per le abilità di dribbling, con una vita anche fuori dal campo che sembra fatta di minori scossoni dal punto di vista mediatico. Entrambi pupilli dei rispettivi allenatori, al momento il valore di mercato premia Osimhen: De Laurentiis non lo cede per meno di 100 milioni, mentre su Abraham pende una clausola di riacquisto da parte del Chelsea di 80 milioni di euro.

(gasport)