L’As Roma si gioca un’altra finale di Coppa Italia

IL TEMPO (M. VITELLI) - Forte di un secondo posto blindato in campionato dai cinque punti di vantaggio sul Milan terzo, la AS Roma femminile di Alessandro Spugna scende oggi in campo contro l’Empoli per il return-match della semifinale di Coppa Italia. L’andata è terminata 1-0 per le giallorosse grazie alla rete a metà ripresa di Giugliano, il match del Tre Fontane può spalancare le porte della finale. Chi passa troverà quasi certamente la Juventus, che ha battuto nella trasferta dell’andata il Milan 6-1 (ritorno domani alle 16). Nella consueta intervista pre-partita, il mister delle giallorosse non vuole fare calcoli. «Il risultato della gara di Empoli ci dà un piccolo vantaggio – ammette – ma non dobbiamo pensarci. Sarà importante cercare di prendere il comando del match fin da subito, provando a chiudere il discorso qualificazione il prima possibile». L’Empoli di Fabio Ulderici si presenta all’appuntamento con il vento in poppa. «Le nostre avversarie stanno attraversando un buon momento – spiega Spugna – la scorsa settimana hanno raggiunto la salvezza e in questa sfida non hanno nulla da perdere». A dare sostegno alle ragazze giallorosse ci saranno tanti tifosi. «Giocare in casa è importantissimo – conclude il mister – sono sicuro che ci saranno tanti tifosi e con il loro sostegno possiamo farcela. Il campo, poi è in perfette condizioni e questa è una bella notizia». Intanto, in casa Empoli, c’è voglia di provarci. «La stagione non è ancora conclusa – sottolinea il direttore sportivo Domenica Aurelio – la squadra sta continuando a lavorare duramente, la finale di Coppa Italia è un nostro obiettivo».