La Uefa regala 6 mila biglietti per la finale di Conference. Friedkin-Cannes l’affare è quasi fatto

I Friedkin stanno per acquistare il Cannes, club di terza serie francese. Dalla Francia dicono che la chiusura dell'affare potrebbe arrivare già durante il Festival del Cinema, in programma tra il 17 ed il 28 maggio. L'interesse per la società non è solo legato al calcio, ma anche a questioni turistico-immobiliari.

In quei giorni, il 25 maggio, ci sarà anche la finale di Conference League a Tirana, dove la Roma spera di esserci. La UEFA ha deciso di regalare 30 mila biglietti per le finali e 6 mila sono per la Conference. I requisiti per prenderli? Chi è abbonato da più tempo, chi ha assistito al maggior numero di partite in trasferta ed altri parametri.

(Il Messaggero)