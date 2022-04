La passione dei tifosi l’arma in più di Mou

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un richiamo irresistibile, diventato sempre più forte con il passare delle settimane fino a diventare una costante. Un'ondata d'entusiasmo che non è mai mancata, neanche nei momenti di difficoltà, perché il popolo giallorosso ha dimostrato centinaia di volte che l'amore per la Roma prescinde dal risultato. Lo dimostrano i dati del botteghino dell'Olimpico registrati da inizio stagione, già diventata la migliore degli ultimi cinque anni in termini di affluenza: con 39.482 il club dei Friedkin è il secondo in Serie A per media spettatori dopo l'Inter. Numeri che hanno già superato quelli della stagione 17/18 (37.450), quando Dzeko e compagni arrivarono a giocarsi la semifinale di Champions League, e che assumono rilevanza maggiore se si considera che il big match con la Juventus si è giocato con l'impianto aperto al 50%. Contro Lazio, Inter e Milan invece la soglia di spettatori ammessi era del 75% mentre una gara è stata disputata a porte chiuse. Una voglia irrefrenabile di Roma provocata principalmente da due fattori: l'astinenza da stadio dovuta alla pandemia e ai mesi trascorsi in lockdown ma soprattutto all'effetto Mourinho, che ha travolto la piazza fin dal giorno dell'annuncio a sorpresa del portoghese. L'arrivo dello Special One ha compattato ancor di più la tifoseria, che vede nel tecnico l'uomo in grado di cambiare il corso della storia romanista. Anche la nuova politica societaria, che prevede prezzi popolari per i biglietti, ha chiaramente influito in maniera positiva sui dati registrati dalla biglietteria di Trigoria. Una scelta ponderata dopo un'accurata analisi di mercato condotta dai dipartimenti marketing, commerciale e biglietteria, che tra vari aspetti ha preso in considerazione anche l'impatto della pandemia sulla possibilità di spesa dei tifosi.

Il punto fermo invece rimangono gli abbonati - più di 20mila - che hanno potuto usufruire di servizi e tariffe privilegiate: oltre ad essere il primo club ad aver aperto la campagna abbonamenti post lockdown, la Roma ha messo in atto promozioni che prevedono prezzi ridotti anche sui biglietti acquistati dagli abbonati per amici o familiari. Prima della fine del campionato è prevista l'apertura della nuova campagna abbonamenti. La società ha anche voluto offrire un'esperienza d'intrattenimento d'alto livello nel pre partita - fan village, playlist studiate per ogni gara e giochi di luci - arricchita dalla presenza allo stadio di tifosi Vip o influencer giallorossi che spesso affiancano il club nelle iniziative organizzate da Roma Cares. Un mix di fattori che ha portato all'Olimpico più di 64mila spettatori contro la Salernitana e a registrare il sold out totale (sui biglietti riservati ai romanisti) per la gara di giovedì sera contro il Bodo Glimt. Gli uomini di Mourinho si giocheranno l'accesso alla semifinale di Conference League in uno stadio infuocato, pronto a spingere la squadra verso la rimonta. Per provare a battere i norvegesi - sarebbe la prima volta dopo 2 sconfitte e un pareggio - l'allenatore sembra intenzionato a riproporre la stessa squadra schierata nella gara d'andata. Si tratterebbe della terza panchina consecutiva per Zaniolo, che aveva saltato anche il match dell'andata e quello con la Sampdoria per un problema muscolare.