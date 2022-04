La moviola: Sozza autorevole. E vede più veloce di quelli al Var

Simone Sozza fa la scelta giusta nell'unica situazione complicata, ovvero al minuto 35, quando Karsdorp tocca di pancia in area e non di mano. Inoltre è stato bravo a vedere che il fallo di Mancini su Dimarco è avvenuto fuori dall'area: giusta anche l'ammonizione del difensore.

I contrasti nel match sono stati duri, ma Sozza ha gestito la partita con personalità ed ha dialogato molto con i calciatori. Al 24' ha graziato Mancini per una trattenuta su Calhanoglu e tre minuti dopo non ha ammonito neanche Brozovic, ma sono le uniche due macchie in un match perfetto. Corretta anche la gestione dei cartellini riguardo ai falli di Oliveira e Calhanoglu.

I gol sono tutti regolari ed è stata ottima la collaborazione tra Var e arbitro sulle reti nerazzurre: nell'1-0 Zalewski tiene in gioco Dumfries, così come Perisic sul 2-0. In occasione del 3-0 è Ibanez che ostacola Smalling.

