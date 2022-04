La maledizione d’Oltremanica: per la Roma soltanto una vittoria

Per la Roma quella di giovedì sarà la terza semifinale europea in cinque anni, in tre coppe diverse: la Champions nel 2018, l'Europa League nel 2021 e ora la Conference. La Roma deve sfatare la maledizione inglese: ogni volta che i giallorossi sono andati vicini a vincere un trofeo europeo, è stata sempre una squadra inglese a mettersi di traverso. Senza voler nominare la finale contro il Liverpool, negli ultimi 50 anni sono state due inglesi a impedire alla Roma l'accesso a una finale: prima il Liverpool e poi il Manchester United. Anche nei gironi o in turni precedenti la Roma in Inghilterra ha quasi sempre perso: nel 2002 con il Liverpool, due volte l'Arsenal nel 2003 e nel 2009, tre volte il Manchester United, due volte nel 2007 e una volta nel 2008, il Manchester City nel 2014 e il Chelsea nel 2018. In 8 gare lontane dall’Olimpico per la Roma sono arrivati due pareggi e sei sconfitte, subendo 15 gol e facendone solo tre. In Coppa Uefa bilanci positivi con Ipswich Town, stagione 1982-1983, Newcastle, stagione 1999-2000 e Fulham, in quella 2009-2010. Negativi invece i precedenti con Middlesbrough, stagione 2005-2006, e Liverpool, 2000-2001. ha raccolto solo due pareggi e ben sei sconfitte, subendo 15 gol e realizzandone solo 3. L'unico successo in Inghilterra su 19 gare è stato firmato da Guigou a Liverpool nel 2001.

(messaggero)